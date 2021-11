La definizione e la soluzione di: Appartenente ad un antica popolazione dell Italia centro-meridionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANNITICO

Curiosità/Significato su: Appartenente ad un antica popolazione dell Italia centro-meridionale Intorno al XVII secolo a.C. in Italia centro-meridionale la cultura appenninica entrò in contatto con la civiltà micenea, in Italia settentrionale invece i terramare ...

