Soluzione 8 lettere : FLAMINIA

Curiosità/Significato su: La storica via che congiunge Roma a Rimini stai cercando la strada moderna, vedi Strada statale 2 Via Cassia. La via Cassia era un'antica strada consolare romana che collegava Roma con l'Etruria ...

