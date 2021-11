La definizione e la soluzione di: Sottili fili d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIVOLI

Curiosità/Significato su: Sottili fili d acqua abbinano più trefoli (capi), cioè si mettono assieme torcendoli più fili sottili (2, 3 o 4) per ottenere un filato di dimensioni maggiori, le torsioni ...

La esercitavano i fili bustieri; Una nave della flotta di re fili ppo Il di Spagna; Un porto delle fili ppine; Una famosissima bambola bionda dal corpo fili forme; I lanci goliardici di sacchetti pieni d acqua ; Si calano in acqua ; Tiene la merce nel l acqua ; Un animale acqua tico... irritante;