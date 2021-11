La definizione e la soluzione di: Pura e splendente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ADAMANTINA

Curiosità/Significato su: Pura e splendente in occasione dei quarant'anni dall'uscita di Splendido Splendente, esce Splendido splendente (40TH Anniversary Remixes) su etichetta JE Just Entertainment ...

Altre definizioni con pura; splendente; Indagine fatta per appura re un fatto; Era pura in film con Depardieu del 1994; pura mente formale; Condividevano le idee della Critica della ragion pura ; splendente ... come qualcosa di nuovissimo; splendente ; Movimento tremulo di una luce splendente ; splendente , rosseggiante; Ultime Definizioni