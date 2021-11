La definizione e la soluzione di: Preso da trepidazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANSIOSO

Curiosità/Significato su: Preso da trepidazione riportare la storia in un fumetto supereroistico: "Sì, ho avuto un po' di trepidazione circa i paralleli con Cristo, ma speravo ci sarebbe stato poco clamore ...

Altre definizioni con preso; trepidazione; E compreso fra due promontori; E compreso fra due promontori; È compreso tra due angoli; Quel di firma comporta un impegno preso ; Ultime Definizioni