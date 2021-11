La definizione e la soluzione di: Presenta valori più o meno alti nel sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : COLESTEROLO

Curiosità/Significato su: Presenta valori piu o meno alti nel sangue Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Sangue (disambigua). Il sangue è un tessuto fluido presente negli animali dotati di apparato circolatorio ...

