La definizione e la soluzione di: Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ALIBI

Curiosità/Significato su: Permette all accusato di dimostrare la propria innocenza stato regolarmente accusato dai conservatori di avere un "rapporto morbido" coi movimenti populisti di sinistra. Dopo la visita di papa Francesco a Cuba ...

