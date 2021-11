La definizione e la soluzione di: Le penne delle sue ali servivano un tempo per scrivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OCA

Curiosità/Significato su: Le penne delle sue ali servivano un tempo per scrivere d'Apruzio. Nel 1082 Trasmondo, Conte di Penne, concede il Castello di Atri al Monastero di Farfa. Atri, per prima tra le città del Regno, si schierò dalla parte ...

