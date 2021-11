La definizione e la soluzione di: Un oggetto messo agli atti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : REPERTO

Curiosità/Significato su: Un oggetto messo agli atti funzione di oggetto o di oggetto indiretto all'interno della frase. Le particelle pronominali (o pronomi clitici) con funzione di oggetto sono: mi, ti ...

Altre definizioni con oggetto; messo; agli; atti; La testa del soggetto ; Un soggetto pittorico; Un oggetto decorativo; E’ oggetto di adorazione; Commesso a tradimento; Il permesso dalla legge; Espressione latina usata nel passato per... è permesso ; Il permesso in latino; Ispirato a criteri di totale uguagli anza; Il bersagli o... del traditore; Gli ometti bersagli o del biliardo; Dilazione che si accorda agli insolventi; Patti ... armonici; Stende gli atti ; Malatti a che provoca la caduta dei capelli; La più comune malatti a dei denti; Ultime Definizioni