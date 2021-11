La definizione e la soluzione di: Nel 2021 si sono svolte a Tokyo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OLIMPIADI

Curiosità/Significato su: Nel 2021 si sono svolte a Tokyo Internazionale come Tokyo 2020 si sono tenuti a Tokyo dal 23 luglio all'8 agosto 2021. Precedentemente programmati dal 24 luglio al 9 agosto 2020, sono stati posticipati ...

Altre definizioni con 2021; sono; svolte; tokyo; Nato a Frederiksberg il 19 maggio 1969, il regista danese ha diretto “Un altro giro”, vincitore dell'Oscar come Miglior film in lingua straniera del 2021 ; Nel 2021 è iniziata quella degli scontrini; Romanzo del 2021 di Gianrico Carofiglio; Il Mario divenuto premier italiano nel 2021 ; sono fatte di minerali; Lo sono certi cartoni; sono visibilmente lieti; sono otturate se si è raffreddati; Famose quelle svolte ad Atene, New York e Boston; Vi si sono svolte le Olimpiadi 2008; Orazioni educative svolte dagli insegnanti; Le ultime di tokyo ; Il biloba, albero simbolo della città di tokyo ; Ne è capitale tokyo ; Aeroporto di tokyo ; Ultime Definizioni