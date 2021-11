La definizione e la soluzione di: Mettere, collocare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PORRE

Curiosità/Significato su: Mettere, collocare In lessicologia, la collocazione (dal latino collocare, 'mettere in un luogo') o co-occorrenza è un'associazione abituale e privilegiata di due o più ...

Altre definizioni con mettere; collocare; mettere giudizio; mettere un apostrofo; mettere in evidenza una frase; mettere qualcuno in condizioni favorevoli; collocare ... i soldati; Un lavoratore in più, da ricollocare ; collocare , posizionare; Mettere sul mercato collocare , sistemare; Ultime Definizioni