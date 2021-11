La definizione e la soluzione di: Insenature marine che si insinuano nella terraferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SENI

Curiosità/Significato su: Insenature marine che si insinuano nella terraferma d'Arrée, l'eringio marino o il cardo blu con fiori stellati. Altre specie si insinuano tra il granito, spruzzato dalla schiuma delle onde: licheni, armerie ...

Altre definizioni con insenature; marine; insinuano; nella; terraferma; insenature della costa spagnola; insenature costiere; Piccole insenature ; insenature marine che si insinuano nella terra ferma; Forma colonie sottomarine di vari colori; Come certe aree marine di particolare interesse; Grandi onde marine in successione; Insenature marine che si insinuano nella terra ferma; Insenature marine che si insinuano nella terra ferma; nella carne e nel latte; Stanno nella pisside; Movimento religioso sorto nella Spagna meridionale nel IV secolo; Si getta nella Mosella; Non abitano sulla terraferma ; Situati in terraferma ; Ultime Definizioni