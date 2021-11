La definizione e la soluzione di: Il frate di Pietrelcina canonizzato da papa Giovanni Paolo II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAN PIO

Curiosità/Significato su: Il frate di Pietrelcina canonizzato da papa Giovanni Paolo II Disambiguazione – "Giovanni Paolo II" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Giovanni Paolo II (disambigua). Disambiguazione – "Wojtyla" ...

