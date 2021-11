La definizione e la soluzione di: Denominazione di un gruppo di leghe magnetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOPERM

Curiosità/Significato su: Denominazione di un gruppo di leghe magnetiche sue due leghe più conosciute: l'acciaio e la ghisa. La parola "ferro" è scorrettamente usata nel linguaggio comune per indicare anche le "leghe di ferro" ...

