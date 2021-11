La definizione e la soluzione di: Come dire premurosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOLLECITI

Curiosità/Significato su: Come dire premurosi intuire, dall'atteggiamento più che premuroso che la segretaria ha rispetto all'agente segreto, che la donna (raffigurata come ironica e dal discreto fascino ...

Altre definizioni con come; dire; premurosi; Ricoperte... come strade; come l arte del creatore di preziosi; Frenano come i se; Sono rosse come le Ferrari; Comprendere il succo del discorso modo di dire ; Iniziare le ostilità modo di dire ; __ Mauro: è stato a lungo dire ttore de La Repubblica; Il Gergiev dire ttore d'orchestra iniz; Affettuosi, premurosi ; Affettuosi. premurosi ; Eccessivamente premurosi ; premurosi , solleciti; Ultime Definizioni