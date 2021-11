La definizione e la soluzione di: Città e porto statunitense, in California. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SAN DIEGO

Curiosità/Significato su: Citta e porto statunitense, in California Sacramento è una città statunitense, capoluogo della contea di Sacramento e capitale dello Stato della California. Secondo il censimento del 2018 la città aveva ...

Altre definizioni con città; porto; statunitense; california; città e porto della Catalogna; La città dello spumante; La città belga dei diamanti; La città il cui prefisso è 06; Città e porto della Catalogna; Il porto per Ponza; Città portuale del porto gallo; Il Comune sardo con porto Rotondo; Richard, regista statunitense ; Moneta statunitense ; La sigla Onu... in versione statunitense ; Missile di fabbricazione statunitense ; La città california na della Silicon Valley; Vi ha sede un importante osservatorio california no; Città della california vicina al Parco Yosemite; E' lontano in california ;