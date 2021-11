La definizione e la soluzione di: Si appoggia sulla mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MENTO

Curiosità/Significato su: Si appoggia sulla mano (abbreviato solitamente come FVT) si intende la vibrazione che il medico è in grado di percepire quando appoggia la mano sul torace del paziente che pronuncia ...

Altre definizioni con appoggia; sulla; mano; appoggia no sulle traversine; Si appoggia no sul bordo inferiore della lavagna; Vi si appoggia il treno; Adiacente, appoggia to: a __; Andò sulla Luna per cercare il senno d Orlando; sulla porta del professionista; Il pareggio sulla schedina; Si pettina sulla fronte; I camerieri li portano in palmo di mano ; mano vra sospetta; Stanno con le mani in mano ; E umano commetterli;