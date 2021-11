La definizione e la soluzione di: Ricoperte... come strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : LASTRICATE

Curiosità/Significato su: Ricoperte... come strade prime strade seguivano i percorsi di piste e di sentieri preesistenti e collegavano Roma con le città vicine. Tito Livio cita alcune delle strade più prossime ...

