La definizione e la soluzione di: Quella satellite è contigua a una metropoli.

Soluzione 5 lettere : CITTÀ

Curiosità/Significato su: Quella satellite e contigua a una metropoli lanciato il primo satellite statunitense Explorer 1 (o Satellite 1958 Alpha). 5 maggio 1961: Alan Shepard è il primo statunitense a volare nello spazio ...

