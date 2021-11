La definizione e la soluzione di: Presa singolarmente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CIASCUNA

Curiosità/Significato su: Presa singolarmente prime fasi della predicazione cristiana. La parola "Testamento" presa singolarmente significa "patto", un'espressione utilizzata dai cristiani per indicare ...

Altre definizioni con presa; singolarmente; Una presa in giro che non è tollerabile; Si usa all'inizio di ogni ripresa cinematografica; presa in giro; Il lancio di una impresa ; Tutti presi singolarmente ; Ultime Definizioni