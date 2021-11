La definizione e la soluzione di: Organi rotanti delle macchine da stampa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RULLI

Curiosità/Significato su: Organi rotanti delle macchine da stampa una delle più antiche macchine di calcolo (è dotato di tamburi rotanti e di un sistema di trasmissione che permette la combinazione corretta delle diverse ...

Altre definizioni con organi; rotanti; delle; macchine; stampa; Sostanze velenose per l organi smo; organi zzazioni cristiane per i lavoratori; L'organi smo che rappresenta i club europei di calcio; Priva di organi cità; Si monta su assi rotanti ; Meccanismi rotanti propulsivi subacquei; Disturbo delle arterie; Ai lati delle eliche; L arte delle ugole d oro; Altro nome delle Lipari; macchine delle trafilerie; macchine da centrali idroelettriche; macchine per il calcestruzzo; Una macchine tta da corsa che è priva della carrozzeria; Scattano foto che si stampa no subito; I fogli della stampa nte; La Casa che stampa e vende libri o giornali; Vi si vende carta stampa ta; Ultime Definizioni