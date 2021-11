La definizione e la soluzione di: Oasi naturale a protezione di fauna e flora ittiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : RISERVA MARINA

Curiosità/Significato su: Oasi naturale a protezione di fauna e flora ittiche ai 75 m s.l.m. L'oasi è parte integrante della Riserva naturale Foce Sele-Tanagro, è inserita all'interno della Zona di Protezione Speciale IT8050021 ...

Altre definizioni con oasi; naturale; protezione; fauna; flora; ittiche; Regna in un oasi ; Verdeggia nell'oasi ; I fratelli inglesi membri degli oasi s; L'oasi della valle del Dades in Marocco; È naturale solo di giorno; Contegno innaturale ; Insieme di individui che deriva dalla selezione naturale in un determinato ambiente; Piccolo porto naturale ; Calzature di protezione ; Invocare la protezione di Dio su qualcuno; Ce ne uno per la protezione degli animali; Una protezione dell'hockey; Una zona ricca di fauna ittica; Il patriarca che salvò l’intera fauna ; Rappresenta autorevolmente la fauna aviaria; Si studia con la fauna ; Formano la flora ; Alterazione della flora batterica; La flora che cresce spontaneamente; Un colosso della flora africana; Figure ellittiche ; Ultime Definizioni