Soluzione 11 lettere : ALTERAZIONE

Curiosità/Significato su: Mutamento di un prodotto dovuto ad agenti esterni Il mutamento dei processi economici dovuti principalmente alla globalizzazione ha costretto ad una riformulazione del concetto tradizionale di innovazione ...

