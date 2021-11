La definizione e la soluzione di: La ginnastica che si fa in piscina, pedalando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ACQUASPINNING

Curiosità/Significato su: La ginnastica che si fa in piscina, pedalando di essere lui l'energia sostenibile, pedalando energia cinetica per l'intera casa, ottenendo successo… oltre che un terribile odore di sudore. Lincoln ...

Altre definizioni con ginnastica; piscina; pedalando; Tai __ ginnastica cinese; Una ginnastica indiana; Una pedana per chi fa ginnastica ; Attrezzo della ginnastica ; Una... piscina personale; Fondo di piscina ; Lo sportivo che si allena in piscina ; Ci seguono in piscina ; Si percorre pedalando ; Ultime Definizioni