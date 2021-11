La definizione e la soluzione di: Tutto il tempo a venire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ETERNITÀ

Curiosità/Significato su: Tutto il tempo a venire necessaria a creare i capolavori? Non può venire dal pittore perché la conoscenza non l'ha elaborata lui, ma l'ha appresa dal futuro. Non può venire dal critico ...

