La definizione e la soluzione di: Fa capo al Papa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CLERO

Curiosità/Significato su: Fa capo al Papa vescovi, e in seguito esclusivamente al vescovo di Roma. Il primo capo di una Chiesa a ricevere il titolo di papa fu in realtà non un vescovo di Roma, ...

