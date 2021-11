La definizione e la soluzione di: Buon __, parabola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SAMARITANO

Curiosità/Significato su: Buon __, parabola Voce principale: Parabole di Gesù. La parabola del buon samaritano è una parabola di Gesù, narrata nel Vangelo secondo Luca 10,25-37 che mette in risalto ...

Altre definizioni con buon; parabola; Un enoteca alla buon a; Non a buon mercato; Praticare un abbuon o; Chi l’osserva conosce le buon e maniere; Le monete d’una parabola di Gesù; Una figura come la parabola in geometria; Pieter Bruegel il Vecchio ne dipinse la parabola ; Lo è il vitello nella parabola del figliol prodigo; Ultime Definizioni