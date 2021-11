La definizione e la soluzione di: Voluto dalla sorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DESTINATO

Curiosità/Significato su: Voluto dalla sorte permetteva al governo di decidere autonomamente senza procedure legali la sorte degli arrestati. Isabelita inoltre affidò espressamente con il decreto n ...

Altre definizioni con voluto; dalla; sorte; Evoluto senza volto; Movimento circolare e involuto ; Disegnetto senza senso involuto e ricurvo; Poco evoluto ; Il permesso dalla legge; Non attaccabili dalla ruggine; È unita a Roma dalla via del Mare; Butta i soldi dalla finestra!; La consorte di Vittorio Emanuele di Savoia; sorte ggiato; Il consorte della first lady; Assorte in meditazione;