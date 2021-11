La definizione e la soluzione di: La vocazione del missionario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : APOSTOLATO

Curiosità/Significato su: La vocazione del missionario desiderio di essere missionario, Padre Amrhein richiede l'autorizzazione da parte del suo superiore, per formare un gruppo missionario, ma non ottiene risposta ...

