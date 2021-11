La definizione e la soluzione di: Se ne versano poche gocce nei cocktail. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANGOSTURA

Curiosità/Significato su: Se ne versano poche gocce nei cocktail

Altre definizioni con versano; poche; gocce; cocktail; Si attraversano alla svelta; Si versano firmando i contratti; Lo attraversano i frontalieri; Quelle a fumetti non si attraversano ; Solo poche attrici lo diventano!; Non tutte, soltanto poche ; Le maniere di chi fa poche cerimonie; In poche e in molte; Cambiano il dolce in gocce ; Il fenomeno per cui un liquido versato su una piastra rovente forma delle gocce che rotolano anziché bollire; Le ultime gocce di shiraz; Il gocce tto che si beve; I fizz fra i cocktail ; Thomas Stearns, l’autore di “cocktail Party”; I crostacei per uno squisito cocktail ; Mai __, cocktail ; Ultime Definizioni