La definizione e la soluzione di: Vale tanto quanto pesa.

Soluzione 3 lettere : ORO

Curiosità/Significato su: Vale tanto quanto pesa il peso di un campione di materiale diviso per il suo volume. Indica quanto pesa in newton (N) l'unità di volume (1m³) di una sostanza. ? = P V {\displaystyle ...

