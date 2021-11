La definizione e la soluzione di: Un'istantanea dall'alto dei cieli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : AEROFOTOGRAFIA

Curiosità/Significato su: Un istantanea dall alto dei cieli operazione Leone marino, i tedeschi dovevano prima ottenere il controllo dei cieli britannici e indebolire le difese costiere dell'isola. A partire dal 10 ...

Altre definizioni con istantanea; dall; alto; cieli; L'istantanea che salva la schermata del PC; Il biglietto della lotteria istantanea __ e vinci; Migliora l'istantanea ; La lotteria istantanea ; Non attaccabili dall a ruggine; Colorante dall 'odore pungente; È unita a Roma dall a via del Mare; Butta i soldi dall a finestra!; Relativi al più alto vulcano attivo d'Europa; Il prosciutto alto atesino; Un alto piano dell'Asia centrale; Può essere di “puro malto ” o “blended”; Il dei cieli = il paradiso; Il Re dei cieli ; cieli to __, famosa canzone messicana; Il distretto di Shangai con numerosi grattacieli ; Ultime Definizioni