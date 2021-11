La definizione e la soluzione di: Una sacca per viveri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TASCAPANE

Curiosità/Significato su: Una sacca per viveri Ammonio Sacca (latino: Ammonius Saccas; Alessandria d'Egitto, 175 – Alessandria d'Egitto, 242) è stato filosofo alessandrino, fondatore del Neoplatonismo ...

