La definizione e la soluzione di: Una pinna dei pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NATATOIA

Curiosità/Significato su: Una pinna dei pesci è posta in posizione orizzontale, mentre nei pesci è, salvo rare eccezioni, posta in verticale. La pinna caudale, che parte dal peduncolo caudale, è fondamentale ...

Altre definizioni con pinna; pesci; Pesce rosso con pinna caudale doppia; Nome comune della pinna nobilis mediterranea; Come la pinna nota come nacchera lat; I mammiferi, simili alle foche, con una grande pinna caudale; I pesci olini per la bagna càuda; Gustosi pesci di mare... in convento; Si usano per tirare su i pesci ; pesci marini;