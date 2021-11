La definizione e la soluzione di: Una nave per lavori marini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POSA CAVI

Curiosità/Significato su: Una nave per lavori marini passeggeri tra Stoccolma e New York. Dal 1º marzo 2016 è in servizio come nave da crociera per la compagnia Cruise & Maritime Voyages con il nome di Astoria. Con ...

Altre definizioni con nave; lavori; marini; Ormeggiare la nave ; Punta di nave ; Una nave della flotta di re Filippo Il di Spagna; Costringe la nave ad andare in bacino; Il permesso degli addetti ai lavori ; lavori di piccone; Nei lavori pubblici, il libro su cui vengono annotate quotidianamente le opere compiute dall'impresa; Consolidare il terreno prima dei lavori di scavo; I graziosi cavallucci marini ; Quelli marini si chiamano otarie; Studio dei fenomeni marini ; Pesci marini ; Ultime Definizioni