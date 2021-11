La definizione e la soluzione di: Una lettera... per chi usa il PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TASTO

Curiosità/Significato su: Una lettera... per chi usa il PC dita. Chi usa il PC deve inoltre dimenticare l'abitudine alle combinazioni di tasti (ad esempio con il tasto CTRL: Ctrl+C per copiare, Ctrl+X per tagliare) ...

