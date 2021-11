La definizione e la soluzione di: Una festa che raccoglie tutta la famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NATALE

Curiosità/Significato su: Una festa che raccoglie tutta la famiglia La Madonna della Bruna è la protettrice della città di Matera. La festa patronale a lei dedicata si festeggia il 2 luglio di ogni anno da più di 600 anni ...

