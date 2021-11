La definizione e la soluzione di: Si trasforma in pane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FRUMENTO

Curiosità/Significato su: Si trasforma in pane oblate) che trasformi il pane ed il vino in corpo e sangue di Cristo; secondo la Chiesa cattolica, la conversione sarebbe operata nel momento in cui vengono ...

Altre definizioni con trasforma; pane; Importante serie di trasforma zioni termodinamiche; Lo è una grandezza che conserva sempre lo stesso valore rispetto ad una trasforma zione; trasforma rsi progredendo; Mitico cacciatore ucciso da Artemide e trasforma to in una costellazione; Il pane della Messa; Si mette nel pane ttone; Un eroe dei fumetti e... suono di campane llo; I prodotti come i malloreddus e il pane carasau;