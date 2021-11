La definizione e la soluzione di: Un titolo finanziario in alternativa alle azioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BOND

Curiosità/Significato su: Un titolo finanziario in alternativa alle azioni Un'azione (in inglese: share o stock), nella finanza, è un titolo finanziario rappresentativo di una quota della proprietà di una società per azioni. Insieme ...

