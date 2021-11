La definizione e la soluzione di: Tifosi rivali dei granata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BIACONERI

Curiosità/Significato su: Tifosi rivali dei granata cordoglio dei tifosi metalliani, in varie occasioni di lutti di giovani tifosi granata. Una delle rivalità più sentite dei supporters granata è con i partenopei ...

Altre definizioni con tifosi; rivali; granata; L'onda dei tifosi allo stadio; Divide i tifosi in tante grandi città; Entusiasmano i tifosi allo stadio; L'Inter per i suoi tifosi ; I rivali dei Curiazi; I rivali degli Armagnacchi nella guerra dei Cent’Anni; I rivali dei sampdoriani; Quattro gol distribuiti equamente fra le rivali ; I tifosi della squadra granata ; Una granata per far pulizia; granata ... allo specchio!; Una squadra granata ; Ultime Definizioni