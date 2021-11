La definizione e la soluzione di: Il tessuto per il kilt. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TARTAN

Curiosità/Significato su: Il tessuto per il kilt Il kilt è un indumento maschile che consiste in un pezzo di stoffa arrotolato intorno alla vita (simile alla gonna) ed allacciato. Originariamente il ...

Altre definizioni con tessuto; kilt; tessuto da fodere; Un lucido tessuto di cotone; 19 Un tessuto pieghettato; tessuto per accappatoi; Indossano il kilt come simbolo nazionale; La terra dei kilt ; Lo è il kilt ; Il tessuto dei kilt ;