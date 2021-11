La definizione e la soluzione di: Tagliatelle in brodo della cucina giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RAMEN

Curiosità/Significato su: Tagliatelle in brodo della cucina giapponese (laomian, "tagliatelle antiche") come la forma originale, mentre un'altra afferma che il ramen fosse inizialmente ?? (lumiàn), tagliatelle cotte in una salsa ...

Altre definizioni con tagliatelle; brodo; della; cucina; giapponese; L'intingolo per le tagliatelle ; Un sugo per tagliatelle ; La città delle tagliatelle ; Condimento per le tagliatelle ; Un primo in brodo ; Spaghetti asiatici in brodo ; Un brodo di erbe; Nel brodo e nella verdura; La capitale della Colombia; Centro spaziale della NASA; La capitale della Macedonia del Nord; Ex valuta della CEE; La cucina con la moussaká e la feta; Vantano un'ottima cucina ; Non ancora cucina ti; Piccoli elettrodomestici della cucina ; Una vettura giapponese ; Famoso regista giapponese ; Città giapponese della 2° bomba atomica; Alberi in miniatura di origine giapponese ; Ultime Definizioni