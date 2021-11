La definizione e la soluzione di: Il suo capolavoro in versi è Il giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARINI

Curiosità/Significato su: Il suo capolavoro in versi e Il giorno Il giorno è un poemetto didascalico-satirico in endecasillabi sciolti scritto da Giuseppe Parini e che mira a rappresentare, attraverso l'ironia e la satira ...

Altre definizioni con capolavoro; versi; giorno; Un capolavoro di Antonello da Messina conservato alla National Gallery di Londra; Un capolavoro di Chaplin; Il Guglielmo di un capolavoro rossiniano; Un capolavoro di Michelangelo; Avversi one per gli stranieri; Muoversi da là a qui; La sigla Onu... in versi one statunitense; Si ottiene sovrapponendo scatti diversi ; È naturale solo di giorno ; Un giorno in cifre; Il primo giorno feriale; Martedì : giorno = luglio : x; Ultime Definizioni