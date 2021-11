La definizione e la soluzione di: Sunto di un opera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COMPENDIO

Curiosità/Significato su: Sunto di un opera (valutare l'opera recensita). Le recensioni di opere teatrali e musicali fungono da ausilio nella scelta di determinati eventi, fornendone un sunto, una critica ...

Altre definizioni con sunto; opera; Impegna chi l'ha assunto ; Consunto ; Scott __: Presunto innocente; Assunto come alimento, ingerito; Risoluto nell opera re; opera teatrale come La cantatrice calva; Adopera re un arnese; Serviva per eseguire opera zioni complesse; Ultime Definizioni