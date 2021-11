La definizione e la soluzione di: Stare in poltrona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SEDERE

Curiosità/Significato su: Stare in poltrona (Brian Murphy), pigro, svogliato e perennemente disoccupato, ama stare sulla poltrona di casa a leggere e guardare la tv, mentre la più ambiziosa Mildred ...

Altre definizioni con stare; poltrona; stare aggrappati; Si può gustare “al sale”; Si pratica per stare in forma; Non stare fermo; Sistemati in poltrona ; John __, il regista di Una poltrona per due; poltrona su cui ci si può sdraiare fra; Preferisce trascorrere le serate in poltrona ; Ultime Definizioni