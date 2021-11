La definizione e la soluzione di: Stanno con le mani in mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : INOPEROSI | OZIOSI

Curiosità/Significato su: Stanno con le mani in mano "tenere le mani in tasca" o "stare con le mani in mano". Le mani denotano anche un'appartenenza ad una classe sociale: le mani curate delle professioni intellettuali ...

