La definizione e la soluzione di: Lo spazio di tempo concesso all aereo per decollare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SLOT

Curiosità/Significato su: Lo spazio di tempo concesso all aereo per decollare della classe di spazio aereo interessato sono prescritti ulteriori obblighi o divieti per il traffico VFR: sono vietati negli spazi aerei di classe A; negli ...

Altre definizioni con spazio; tempo; concesso; aereo; decollare; Lo spazio nelle mura da cui tiravano gli arcieri; Ampia, spazio sa; spazio limitato di visuale; Corpo solido proveniente dallo spazio ; Superati nel tempo ; I ponderosi libroni d un tempo ; Passano col tempo ; Così è il tempo sprecato; Il credito concesso dalla banca; Il credito concesso da una banca; ... e non concesso ; Lo spazio di tempo concesso ad ogni aereo per decollare; Insegna a pilotare l aereo ; Lo scheletro dell'aereo ; Un aereo russo; Manovra la cloche dell’aereo ; Non può decollare da solo; Per decollare deve essere trainato; Lo spazio di tempo concesso ad ogni aereo per decollare ; Ultime Definizioni