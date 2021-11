La definizione e la soluzione di: Sono trainate da cani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SLITTE

Curiosità/Significato su: Sono trainate da cani il transito di mezzi trainati da cani. Nel 1897, 59 dipartimenti francesi permettevano la circolazione di slitte trainate da cani, mentre in 28 tale pratica ...

