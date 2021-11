La definizione e la soluzione di: Il sistema per auscultare ammalati molto lontani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : TELEMEDICINA

Curiosità/Significato su: Il sistema per auscultare ammalati molto lontani

