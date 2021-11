La definizione e la soluzione di: Lo sente solo chi lo ha. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DOLORE

Curiosità/Significato su: Lo sente solo chi lo ha da Josh Radnor. La serie è incentrata sul Ted Mosby del 2030 di cui si sente solo la voce (doppiato da Bob Saget) che racconta ai suoi due figli storie ...

